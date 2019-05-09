Главный дипломат сепаратистов Косово вляпался в международный скандал

09.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Очередной международный скандал разыгрался вокруг «министра иностранных дел» сепаратистского режима Косово, Беджета Пацолли. Второго мая он сообщил, что правительство Демократической Республики Конго, якобы, признало независимость незаконно отторгнутого от Сербии края.

Однако спустя несколько дней появились доказательства обратного. Агентство Sputnik опубликовало дипломатическую записку, которая доказывает, что Демократическая Республика Конго не намерена признавать независимость края.

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Министерство иностранных дел Сербии получило записку от конголезского посольства с осуждением слов Пацолли. Дипведомство Центральноафриканской Республики направило официальную ноту по поводу его заявления, сделанного 2 мая.

«В соответствии с содержанием отправления, направленного сегодня посольством ДР Конго в Белграде министерством иностранных дел страны, Демократическая Республика Конго не признает де-юре или де-факто независимости Косовского образования», – процитировали документ в дипведомстве Сербии.

Не только Конго отказывается признать независимость края. Во Франции представители интеллигенции подали петицию с попыткой заставить правительство этой страны пересмотреть решение 2008 года о признании «марионеточного государства Косово», сообщает СРБИНинфо.

Петиция была запущена историком и политиком Алексисом Трудом и драматургом Полем Антуаном, ее поддержал ряд известных личностей, где, среди прочих, полковник Иностранного легиона, автор книги «Европа умерла в Приштине» Жак Огар, еврейский публицист и адвокат Жиль-Уильям Голднадель, писатель и журналист Патрик Бессон и геополитолог, эксперт по международным отношениям Александр дель Валь.

Их цель – собрать 100 000 подписей, которые заставят парламент и правительство Франции отозвать решение о признании Косово до прибытия президента Сербии Александра Вучича в Париж для второго раунда переговоров о начале диалога Белград-Приштина.

«Косово – это сердце сербской цивилизации, в регионе была разработана основа сербского государства. В 13-14 вв в Косово были возведены украшения православной культуры и духовности – монастыри, драгоценные хранители священных писаний, средневекового искусства и исторической памяти сербского народа. Эти четыре монастыря включены в список мирового культурного наследия и в список находящихся под угрозой исчезновения памятников ЮНЕСКО», говорится в петиции.

Также в документе особо отмечено, что резолюция 1244 Организации Объединенных Наций подтвердила суверенитет и территориальную целостность Сербии, что Косово и Метохия являются автономной провинцией, и все беженцы и перемещенные лица имеют право на возвращение.

Авторы петиции сообщили французской общественности, что террористическая Армия Косово изгнала 20% населения края, а именно 240 000 сербов, уничтожив более 150 православных церквей и монастырей. Это, отмечается в документе, является потерей наследия не только для сербской культуры, но и для всего христианства.

За 24 часа с момента публикации петиции, свои подписи в ее поддержку оставило более 35 тысяч человек.

«Мы хотим, чтобы историческая справедливость восторжествовала, чтобы уважались нормы международного права», – сообщил Алексис Труд.

В феврале этого года подобную петицию в Италии подписало более 28 тысяч человек.