Главный филаретовец Крыма имеет двойное гражданство, но ему можно

12.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Глава украинских раскольников Крыма Павел Кущ («архиепископ Климент») не только получил российский паспорт в 2014 году, но и сохранил украинское гражданство, которым продолжает пользоваться вопреки требованиям законодательства Украины.

Такие данные обнародовал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По мнению политика, и властям Украины, и заступающемуся за Куща посольству США следует определиться, российским или украинским гражданином является филаретовец, и почему ему можно то, что запрещено рядовым жителям Украины.

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«Мне стало известно, что Климент (в миру Павел Николаевич Кущ), имеет в наличии украинский паспорт за номером ЕТ***838, пренебрегая законодательством Украины. Насколько из моих источников стало известно, некий Павел Николаевич Кущ, он же Климент (ПЦУ), пересекает границу со стороны Украины по украинскому паспорту в сторону Крыма, а въезжает на территорию Крыма, то есть «оккупированную территорию», по паспорту российскому. И так примерно в течение месяца от 3-х до 4-х раз, в зависимости от возможности и стечения обстоятельств.

Так что же получается, лже-архиепископам новосозданной дьявольской церкви можно два гражданства? Значит, предателям и самозванцам море по колено? Им можно иметь двойное гражданство, нарушая конституцию и закон Украины? А где же верховенство права, конституция?

Конечно же, им все можно, потому, что их крыша – сам Петр Порошенко и американское посольство, Госдеп, поэтому на закон и конституцию можно не обращать внимания», – комментирует Журавко.

«…В Украине двойное гражданство запрещено. Я хочу задать вопрос власть имущим Украины: почему вы до сих пор не задержали его за нарушение прямой нормы закона Украины? Боитесь, так как из Госдепа, из посольства, сразу прилетит бумага на защиту этого гражданина?

Вот они, украинцы, те двойные стандарты, которые скрывает украинская власть от вас», – подчеркнул экс-депутат.