Главный флешмоб Донбасса: «Зеленский, иди в ***!»

05.07.2019, Донецк, Валентин Филиппов

СБУ запустила спецоперацию, публикуя сообщения в украинских СМИ о проведении в Донбассе «флешмоба», в ходе которого жители ЛДНР, якобы, массово обращаются к новому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть в состав Украины Донецк и Луганск на правах автономии.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказала донецкий журналист Екатерина Игнатова, накануне получившая паспорт России.

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По ее словам, своё отношение к Украине, Киеву и всем её президентам вместе взятым жители Республик выражают, массово подавая заявления на получение гражданства Российской Федерации.

Екатерина буквально несколько часов назад стала обладательницей паспорта гражданина Российской Федерации и приняла присягу на верность России. Точно такую же присягу ежедневно приносят сотни жителей Донбасса. И странно представить себе, что граждане России будут просить о чём-то президента соседнего враждебного государства.

Флешмоб «Украина, услышь Донбасс» фальсифицируется украинскими спецслужбами на основании похищенных личных данных граждан ДНР и ЛНР.

«Флешмоб-обращение к Зеленскому – это диверсия какая-то. Большинство людей, которые здесь проживают, я не знаю, кто бы поддерживал данный флешмоб. Кто бы говорил: «Зеленский, услышь нас!». Нет такого.

Люди стоят в очередях за паспортами России и говорят: «Мы хотим в Россию», «Наш выбор – Россия». При чём здесь Украина и Зеленский, если люди добровольно сейчас стоят в очередях, для того, чтобы получить заветные паспорта России? Для того, чтобы стать гражданами России!

Причём здесь обращение к Зеленскому? Какая автономия в составе Украины, если мы граждане России? Разве это не абсурд?

Как граждане Российской Федерации могут просить автономию в составе Украины? Это просто смешно, это даже нелепо звучит.

Здесь получаем паспорта России, а здесь говорим об автономии?… Такого просто быть не может» – сказала Екатерина.

Всё это не удивительно. Украина держится не только на крови, но и на перманентной лжи. А правда в том, что Донбасс свой выбор сделал. Донбасс – это Россия. Паспорта жителей Донбасса – реальное тому подтверждение. И сделать с этой правдой уже ничего нельзя.