Главный гей Евромайдана бросился защищать Зеленского от Макрона

18.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Вчерашняя пресс-конференция Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского продемонстрировала, что Евросоюз готов идти на договоренности с Кремлём вопреки позиции Киева, однако новый украинский президент отнюдь не представитель «партии мира», а «естественное продолжение Порошенко».

Об этом сегодня пишет украинский пропагандист Виталий Портников, во времена Евромайдана покинувший Украину после того, как в СМИ появились кадры съемки скрытой камерой его участия в гомосексуальном половом контакте.

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«…Слова французского президента о его заинтересованности в возвращении России в ПАСЕ очень показательны. До вчерашнего дня можно было думать, что Франция или Германия будут стесняться, стараться переложить ответственность на депутатский корпус, но нет! …Становится ясно, что это осмысленная стратегия, а не какая-то там ошибка. Стратегия примирения с Кремлем» – отмечает Портников.

«…Хорошо, что Зеленский смог дать отпор Макрону. После всего того, что он наговорил во время своей предвыборной кампании, после того, как западные медиа изобразили его представителем «партии мира», для которого главное – «просто перестать стрелять»… на Западе убедились, что позиция Владимира Зеленского по основным вопросам достижения мира на Донбассе и отношения к санкционной политике не отличается от политики его предшественника, что Зеленский – это естественное продолжение Порошенко не из любви к самому Порошенко, а просто потому, что никакой другой эта политика быть не может», – подчеркивает автор.

«Но видно, что Макрон просто не хотел этого знать. И тут Зеленскому нужно делать свои выводы. Он должен понять, что все эти многоопытные и циничные люди, прошедшие через горнило настоящих политических баталий, а не через сериалы и дебаты на стадионе, могут его, выражаясь языком самого бывшего шоумена, «сделать», даже и глазом не моргнув. И это уже началось», – предостерегает Портников.

«Откровенные слова Макрона и само его публичное поведение во время визита нового украинского президента в Париж – это тоже сигнал. Сигнал того, какого понимания дальнейшей стратегии действий достигли наши западные союзники, как они собираются использовать победу Зеленского и самого Зеленского», – опасается украинский пропагандист.