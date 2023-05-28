Главный гей украинской пропаганды: Путин не врёт, когда он говорит, что Запад хочет разрушить Россию

Вадим Москаленко.  
28.05.2023 21:59
  (Мск) , Киев
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Политика, Россия, Украина


Россия – это не государство в рамках границ РФ, а огромная страна от Ужгорода до Ашхабада.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия – это не государство в рамках границ РФ, а огромная страна от Ужгорода...

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«Путин не врёт, когда он говорит, что Запад хочет разрушить Россию. Я присутствовал на съезде народных депутатов РФ с 1991 или 1992-м году, когда принимались решения, как будет называться РСФСР, и практическое большинство депутатов этого съезда желали, чтобы РСФСР называлась Россия, просто Россия. Она называется РФ только потому, что был протест тогда среди депутатов национальных республик, которые хотели, чтобы он осталась федерацией.

РФ – это РСФСР в границах 1991 года, а Россия – это страна в границах 1922 года – это Советский Союз. И они с первых дней существования своего государства хотели вернуть этот Советский Союз.

Поэтому Запад, который хочет, чтобы Россия существовала в границах РФ, он хочет разрушить Россию. Ту Россию, которая есть в голове Путина, и ту Россию, которая есть в головах миллионов его соотечественников. И сколько бы им не говорили, что «Путин врёт», они будут точно знать, что он говорит правду.

Потому что для них Россия – это не этот кусок территорий, на котором они сейчас живут. Для них Россия – это территория от Ужгорода до Ашхабада. То, что они завоевали и отстояли во Второй мировой войне – империя Сталина. И эту империю Сталина, о которой Сталин договорился с Черчиллем и Рузвельтом, Запад хочет разрушить – что здесь непонятного?» – сказал Портников.

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