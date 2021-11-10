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10.11.2021 09:24
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Дзен, Медицина, Происшествия, Россия
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Главный инфекционист Минздрава РФ рассказал о напряженной ситуации с ковидом в стране

Эффект от антиковидных каникул, на днях закончившихся в России, будет отсроченным. Об этом, передает...

Эффект от антиковидных каникул, на днях закончившихся в России, будет отсроченным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов.

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«Пока эффект от дополнительных выходных мы увидеть не можем, он будет отсроченным. В любом случае сегодня очень актуальны практически любые противоэпидемические меры. В первую очередь это касается ношения масок, ограничения массовых мероприятий и, конечно же, самая важная мера — вакцинация. Прививка защищает и от распространения вируса, и от тяжелого течения инфекции, в том числе, вызванного новым, более агрессивным Дельта-штаммом», – сказал Чуланов, слова которого приводит «Комсомольская правда».

По его словам, ситуация с ковидом в стране остается напряженной. Так, на сегодня в России для больных оборудовано более 300 тысяч коек, что 30 тысяч больше, чем в предыдущую волну. Врач также сообщил, что более одного миллиона человек сейчас лечатся на дому, а более 250 тысяч – в больницах.

Главный инфекционист Минздрава отметил, что третья волна эпидемии в России «плавно переросла в четвертую», а в большинстве регионов продолжается рост числа заболевших.

Чуланов полагает, что главных причин нынешней вспышки две. Во-первых, недостаточное количество привитых, а, во-вторых, мутация вируса, который приобрел способность частично уходить от нейтрализующих антител переболевших и привитых. Именно поэтому, добавил врач, вакцинированные сегодня чаще заражаются и могут передавать вирус по цепочке, что особенно опасно для непривитых.

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