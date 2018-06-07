Политнавигатор - Новости России и Украины
07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Донбасс, Киев, Мнение, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина

Главный иностранный советник Гройсмана похвалил план Авакова по “деоккупации” Донбасса


Председатель Стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине Иван Миклош прокомментировал предорженный Арсеном Аваковым “механизм малых шагов” по реинтеграции Донбасса, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

По его мнению, программа выглядит “вполне реалистично”.

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“Я не знаю этой программы в деталях, но она имеет неплохой, реалистичный вид”, – сказал Миклош в рамках ІХ Национального экспертного форума, организованного Институтом Горшенина.

При этом он добавил, что для “сопротивления российской агрессии” Украина должна быть экономически сильной.

“Очень важно экономическое развитие и экономический успех. Не только для экономики как таковой, но и для того, чтобы создать достаточно сильную страну, которая может противостоять агрессии, чтобы иметь сильную армию, чтобы защищать независимость и интеграцию страны”, – заявил он.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, министр внутренних дел Украины АрсенАваков 7 июня 2018 года в рамках ІХ Национального экспертного форума обнародовал свою стратегию восстановления целостности Украины и так нащываемой “деоккупации Донбасса”, названную “механизмом малых шагов”, которая рассчитана примерно на полтора года.

Иван Миклош – словацкий политик с украинскими корнями, экс-министр финансов Словакии, председатель Стратегической группы советников по поддержке реформ, главный экономический советник премьер-министра Украины.

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