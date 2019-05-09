Главный «Йоббик» приехал в Закарпатье, ратовать за автономию региона

09.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Лидер венгерских праворадикалов-националистов “Йоббик” Томаш Шнайдер на днях приехал с частным визитом в Закарпатье. В частности посетил Береговский район и сделал несколько громких и неоднозначных заявлений, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает украинское издание ua-reporter.com.

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По словам Шнайдера его пригласили жители села Вары, где недавно предприниматель засыпал дорогу отвалами с Мужиевского золоторудника. По мнению жителей они вредны для здоровья и окружающей среды, ведь содержат тяжелые металлы.

Венгерский политик пообещал сделать все возможное, чтобы люди не пострадали от радиации. В частности сообщить об этом случае в венгерскую прессу.

Также по словам лидера Йоббика в долгосрочной перспективе хорошим решением было бы если бы Закарпатье получило автономию. Чтобы решать важнейшие вопросы сразу на месте, а не ждать, когда поступит очередное решение от Киева. Шнайдер сделал акцент именно на территориальной автономии Закарпатья, которая должна предусматривать также экономическую автономию, мол, чтобы деньги, заработанные в Закарпатье, оставались в регионе, а не шли в Киев.

Томас Шнайдер избран председателем венгерской оппозиционной партии «Йоббик» в 2018 году.