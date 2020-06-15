Главный конфликт – впереди: эксперт рассказал, как Лукашенко стал злейшим врагом России

15.06.2020, Киев, Игорь Петров

У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет мотивов для углубления интеграции с Россией, зато есть причины вести себя в отношениях с Россией вызывающе.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил директор УИАМП Руслан Бортник.

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«Это первые выборы в истории Белоруссии, когда действующий президент не будет иметь поддержки России и будет вынужден опираться на свои внутренние силы. Есть две причины того, почему Лукашенко вел себя так, что лишился этой поддержки.

Первая причина – личностного характера. Лукашенко не нашлось места в российской политической системе. Еще в 1999-2000 годах именно Лукашенко был драйвером интеграции, создания Союзного государства, поскольку он рассчитывал стать президентом этого Союзного государства – и Белоруссии, и России. Этого не случилось. Российская элита на высокие должности в Россию в рамках Союзного государства Лукашенко не пускает. Отсюда возник серьезный кризис в отношениях между Лукашенко и его команды – с командой Кремля, российской политической элитой.

Вторая причина – экономическая. Белоруссия благодаря России хорошо зарабатывала весь этот цикл, получая дешевые российские энергоносители. Благодаря этому она повышала конкурентоспособность своей экономики, зарабатывала на экспорте энергетических продуктов. Но после того, как политическая поддержка Лукашенко уменьшилась, российский бизнес начал отжимать обратно свои прибыли.

Российский бизнес не хочет, чтобы белорусское государство и белорусское руководство зарабатывало такие серьезные деньги на этом, он хочет оставить прибыли себе. И вопрос раздела экономической прибыли – вторая серьезная проблема интеграции России и Белоруссии», – сказал Руслан Бортник.

При этом Белоруссия пользуется ухудшением отношения Украины с Россией и введением взаимных санкций для заработка на контрабанде.

«Белоруссия перехватила часть украинских экономических интересов на евразийском пространстве, прежде всего, в отношении России, поставок товаров в Россию. Украинский бизнес использует Белоруссию как хаб для поставок своих товаров на территорию, которая формально закрыта для него. И, наоборот, украинская территория сегодня используется многими белорусскими компаниями в качестве хаба для поставок в ЕС», – отметил Руслан Бортник.

Запад, со своей стороны, рассматривает Белоруссию как новую Украину.

«Третья проблема, или, скорее, не проблема, а фактор – то, что многие внешние силы влияют на ситуацию в Белоруссии, рассматривая ее в качестве потенциальной «Украины», т.е. территории, где для России можно создать серьезные проблемы. Благодаря Белоруссии можно создать еще одну площадку для торгов с Кремлем, для принуждения России к тем или иным геополитическим и геоэкономическим уступкам», – отметил Руслан Бортник.