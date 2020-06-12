12.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Политика
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Главный конкурент Лукашенко пригрозил «вариантом Чаушеску»


Президента Белоруссии Александра Лукашенко может постигнуть судьба румынского коммунистического лидера Николае Чаушеску.

Об этом в интервью белорусскому бюро американского «Радио Свобода» сказал экс-банкир, принимающий участие в президентских выборах, Виктор Бабарико, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Либо мы как европейские люди, как самая мирная нация, сделаем нашу революцию надежды мирной, как это сделали в Чехии, во многих других странах, или – я очень не хочу этого – вариант Чаушеску», – сказал Бабарико.

Как отмечает «Радио Свобода», это интервью он дал еще до того, как начались обыски «Белгазпромбанке», которым он руководил, и были арестованы участники его инициативной группы.

«Я верю и убежден: после 11 мая (начало президентской кампании в Белоруссии – ред.) Беларусь другая. Беларуси, которая была до 11 мая, вы не увидите. Она проснулась… Но в Беларуси шансов не измениться нет. Вопрос времени. И это время – не пятилетка до следующих выборов. Я знаю только одно: Беларусь свою независимость не отдаст. Так что мне кажется, что в интересах всех – это просто провести честные выборы», – сказал Бабарико.

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