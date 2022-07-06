Главный либерал Госдумы: Надо бить Запад там, где у них лежбище

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Россия должна ввести зеркальные санкции против США, Канады, Великобритании и Польши.

Об этом сегодня в Госдуме заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Надо принимать решение по таможенным пошлинам. Сейчас США, Канада, Великобритания ввели заградительные пошлины 35% на российские товары, наплевав на норму ВТО. Надо ввести зеркальные пошлины на товары из этих стран», – говорит политик.

Он обратил внимание, что Польша вообще запретила ввоз товаров из России и отобрала имущество у десятков компаний.

«Давайте для нее введем такие зеркальные меры. Польша – это производственное гнездо для многих ТНК, где они делают товары для всей Восточной Европы. Надо бить там, где у них лежбище»,- сказал Нечаев.