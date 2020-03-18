Главный нацист Украины грозит Зеленскому нелегитимностью

18.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о возобновлении подачи воды в Крым, узаконит представителей ЛНР и ДНР или начнет распродажу земли, то националисты посчитают его нелегитимным.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил лидер неонацистского «Национального корпуса», боевик Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Зеленский будет продолжать курс на легитимизацию ОРДЛО, на введение его в украинское законодательное поле, в Конституцию нашей страны. Если Зеленский будет откровенно продолжать такой капитулянтский курс, попробует открыть воду в Крым, то есть экономически подыгрывать оккупантам, если Зеленский продавит продажу земли прямо сейчас во время кризиса и карантина, прикрываясь невозможностью оппонировать ему в этом, то я думаю, что он себя делегитимизирует. В моих глазах так точно. И тогда на сто процентов согласен с тем, что он должен уйти», – заявил Билецкий.