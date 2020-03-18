18.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
Просмотров:

Главный нацист Украины грозит Зеленскому нелегитимностью




Если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о возобновлении подачи воды в Крым, узаконит представителей ЛНР и ДНР или начнет распродажу земли, то националисты посчитают его нелегитимным.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил лидер неонацистского «Национального корпуса», боевик Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если Зеленский будет продолжать курс на легитимизацию ОРДЛО, на введение его в украинское законодательное поле, в Конституцию нашей страны. Если Зеленский будет откровенно продолжать такой капитулянтский курс, попробует открыть воду в Крым, то есть экономически подыгрывать оккупантам, если Зеленский продавит продажу земли прямо сейчас во время кризиса и карантина, прикрываясь невозможностью оппонировать ему в этом, то я думаю, что он себя делегитимизирует. В моих глазах так точно. И тогда на сто процентов согласен с тем, что он должен уйти», – заявил Билецкий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть