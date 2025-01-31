Главный пантюркист Казахстана после захвата власти намеревался воевать с Россией

В Казахстане завершился длительный судебный процесс в отношении активных участников попытки государственного переворота в январе 2022 года, который был сорван введением миротворческих сил ОДКБ под эгидой России. Примечательно, что на суде вскрылись факты переговоров мятежников с бывшим послом США в РК и выяснились планы напасть в дальнейшем на территорию РФ.

27 января огласили приговор, по которому Арман Джумагельдиев или в простонародье Дикий Арман, криминальный авторитет, главный фигурант и руководитель бригад криминальных молодчиков, орудовавших в Алма-Ате, получил 20 лет лишения свободы. Ближайшему его сподвижнику дали 15 лет заключения, а другие 40 человек получили разные сроки и виды наказания. Кроме этого, всех подсудимых лишили наград и орденов, так как при Назарбаеве они все были близки к власти.

Сторона обвинения вменяла им в вину незаконное лишение свободы, организацию беспорядков, хищение и незаконное хранение оружия и судя по всему доказала большинство эпизодов. Но судебный процесс в итоге породил больше вопросов, чем дал ответов на причины и ход тех кровавых событий.

Из положительного можно подчеркнуть то, что теперь окончательно доказана прямая связь между высокопоставленными офицерами казахстанских спецслужб и Диким Арманом. В частности, его действиями в охваченной огнём Алма-Ате управлял тогдашний руководитель пятого управления КНБ.

«Подразделение КНБ, возглавляемое Искаковым, ликвидировало несколько организованных преступных групп, конкурирующих с «организацией» Джумагельдиева. Вместе с тем со стороны Искакова не предпринимались никакие действия по пресечению незаконной деятельности группировки Джумагельдиева», – говорится в материалах дела, показывающих, что КНБ уводило постоянно от ответственности Дикого Армана, дав ему возможность полностью монополизировать уголовный мир РК.

Но самое интересное, что Армана Джумагельдиева срочно привезли в Алма-Ату в ночь на 4 января 2022 года специальным чартерным рейсом из Турции, где он скрывался несколько лет от следователей по уголовным делам, возбужденным на родине. И тут вырисовывается уже интересная роль турецких спецслужб, тесно взаимодействующих с британскими, которые по согласованию с офицерами КНБ оберегали долгое время Дикого Армана, отказывая в экстрадиции на запросы Казахстана.

Примечательно, что уже как лет десять до известных событий, этот завербованный криминальный авторитет стал еще и политическим вождём казахских пантюркистов, разработав даже собственное приветствие в виде растопыренных пальцев ладони, символизирующих лапу снежного барса.

Таким образом уже тогда произошло фактическое объединение экстремистской антироссийской и русофобской группировки с международной сетью филиалов фашистской организации «Серые волки», курируемой турецкой разведкой.

И об этом прекрасно знали и согласовывали данные действия по сближению с турецкими фашистами не только в КНБ, но в Акорде, так как тот же нынешний госсоветник Ерлан Карин, а тогда помощник Касым-Жомарта Токаева, был в курсе происходящего и даже покровительствовал этому процессу ориентации казахских националистов на Анкару.

То есть тут обнаруживается связка руководителей КНБ с турецкими спецслужбами и косвенно с британскими, которые обеспечивали прикрытие и поддержку операции по осуществлению переворота в Казахстане. А это уже прямой след со стороны Запада, который постарались в суде и в официальном расследовании заговора высокопоставленных силовиков всячески дезавуировать и скрыть. Интересно почему это не афишируется нынешней Астаной?

И как только Дикий Арман появился в Алма-Ате 4 января и возглавил многочисленные бригады молодчиков с рынков мегаполиса, характер протестов резко поменялся. Если до этого все митинги и акции протеста на юге страны были стихийными и в основном мирными, то после вмешательства криминального авторитета и лидера пантюркистов начались захваты административных зданий и аэропорта, а у бригад молодчиков появилось оружие, и они умело координировались по радиосвязи.

События тех дней очень напоминают те, которые имели место 10 лет до этого в Сирии. Правда исламисты и пантюркисты в казахстанском случае были местными и подготовлены КНБ, так как ранее по задумке их планировали использовать против протестующих в случае массовых волнений в стране, но в результате заговора их применили, наоборот, для свержения власти. Но при этом многие способы и приёмы их ввода для осуществления переворота были явно позаимствованы у британцев и турок, которые, как мы знаем, вновь отличились недавно уничтожением режима Асада.

И тут во время суда вскрылась еще одна интересная история, которая случилась 6 января, когда в охваченную уличными боями Алма-Ату приехал бывший посол США в Казахстане Уильям Мозер, который ушёл со своего поста за два месяца до событий, но выступил в качестве переговорщика Вашингтона с мятежниками.

Его непосредственно охраняли молодчики Джумагельдиева Арман Шинтемиров, Осман Касимов и другие лица, обеспечивая безопасность передвижения.

Встречи Уильяма Мозера с путчистами, среди которых был и Арман Дикий, состоялись в гостиницах города, что было зафиксировано видеокамерами.

В декабре прошлого года в сеть утекли и фотографии появления и осуществления переговоров экс-посла с мятежниками, что подтверждает версию проведения Белым домом консультаций о возможном признании Америкой «Временного правительства» и результатов «народной революции».

Как известно, эти планы были перечёркнуты после ввода миротворческих сил ОДКБ 7 января 2022 года. Вступление российских миротворцев, спасших Токаева от возможной гибели, фактически заставило потом все стороны конфликта «замять» подробности событий тех дней. И снова в нынешней Астане этот случай замалчивается, как и нет никакой реакции или запросов в Вашингтон для получения официальных разъяснений вмешательства американского дипломата в те столкновения, чуть не переросшие в гражданскую войну.

При этом приоткрывается завеса над дальнейшими планами Запада по использованию пантюрксистских «революционеров» после их прихода к власти. Так, недавно на своём телеграм-канале известный казахстанский блогер Антон Бударов разместил скрин «карты» Казахстана, распространявшейся Диким Арманом.

На ней изображены российские территории Поволжья, Оренбуржья, Южной и Западной Сибири, которые им были объявлены «Северным Казахстаном».

То есть ближайшей программой путчистов была неминуемая война с Россией и проведение враждебной деятельности для дестабилизации всего региона. Понятно, что этот сценарий был разработан на Западе заранее и в случае его осуществления Москва оказалась бы вынужденной в 2022-м году воевать на два фронта.

Интересно, что после провала государственного переворота, спасённый Кремлём Касым-Жомарт Токаев проводит активную политику тюркской интеграции, в том числе и военно-политическую, резко усиливая крен в сторону Запада.

Только на днях в Анкаре подписан план военного сотрудничества на 2025 год, предусматривающий совместные учения, обучение офицеров, закупку вооружений, а осенью прошлого года для турецких ВВС, то есть считай для НАТО, открыли и воздушное пространство РК якобы для транспортировки войск и оборудования.

Вообще в Астане не предполагают, что в Казахстан и Центральную Азию в этих турецких транспортных самолётах могут привезти настоящих моджахедов из той же Сирии? Или судьба Асада или уроки недавних кровавых событий трёхлетней давности в Алма-Ате ничему не научили? Ведь может так оказаться, что у Москвы могут не оказаться в наличии подразделения спасительных миротворческих сил.

Но похоже в окружении Токаева об этом не думают, раз усиливают военно-политическое сотрудничество с теми, кто пытался только недавно их свергнуть. Именно в связи с этим и не раскрывается турецкий и американский след в тех столкновениях. Ну а Дикого Армана сейчас попросту постарались скрыть от глаз долой, чтобы не болтал, так как мог бы выдать неудобные для Акорды подробности тех дней. Очевидно, что он там «случайно» и погибнет.

Но проблема в том, что пантюркисты, неонацисты и русофобы никуда не делись и открыто действуют в Казахстане, усиливая антироссийские настроения и готовя почву для войны и снова под диктовку Запада.