Главный по украинскому футболу вляпался в громкий скандал

13.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Глава Федерации футбола Украины, депутат Верховной Рады Андрей Павелко вместе с гражданской женой и дочкой отдыхает на дорогих курортах, покупает брендовые вещи и украшения своей любимой и снимает квартиру за 17 тысяч долларов в месяц.

При этом декларация избранника стабильно пустая – официально он зарабатывает порядка 20 тысяч гривен и не имеет ни недвижимости, ни автомобиля.

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Об этом говорится в расследовании программы «Наши деньги», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Апартаменты площадь 310 квадратных метров для чего-то оснащены покрытием из гальванического золота. С отдельной комнатой для гардероба, камином и винным шкафом. Квартира выставлена на продажу за два с хвостиком миллиона долларов. И одновременно сдается в аренду. Павелко и его родственники не владели этой квартирой. То есть, скорее всего, они ее арендовали. Первая же фотография из Diamond Hill появилась у незадекларированной жены Павелко в сентябре 15-го года. А последняя – в октябре 17-го.

То есть они жили там минимум два года. Цена месячной аренды этой квартиры – 17 тысяч долларов. То есть, 470 тысяч гривен в месяц. На эти деньги можно ежемесячно покупать однокомнатную квартиру под Киевом. Месяц аренды квартиры, где жила семья Павелко, стоит больше его годовой депутатской зарплаты. За два с лишним года аренды этой квартиры Павелко должны были заплатить 450 тысяч долларов. Это 12,5 миллионов гривен», – говорится в расследовании.

Все это журналисты смогли узнать из соцсетей его гражданской жены Екатерины Чаус. Всего же, лишь по этим данным, семья Павелко в период с 2015 по 2017 годы должна была потратить порядка 21 миллион гривен. Однако в официальной декларации футбольного чиновника все так же указаны 30 миллионов гривен на банковских счетах.

Ранее Павелко предложил поддержать футболистов сборной Хорватии Огнена Вукоевича и Домагоя Виду, которых наказала ФИФА за лозунги «Слава Украине» по итогам матча с борной с Россией во время Чемпионата мира.