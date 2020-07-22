Главный политический союзник Додона оказался русофобом похлеще Плахотнюка

22.07.2020, Москва, Елена Острякова

Молдавской оппозиции не удалось отправить в отставку правительство, патронируемое президентом страны Игорем Додоном.

Поскольку он слывет «пророссийским», можно было бы считать это победой, однако дьявол, как водится, в деталях, а точнее, в словах союзника Додона по правящей коалиции лидера Демократической партии Павла Филипа.

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Он выступал на румынском языке, и русскоязычные СМИ Молдовы, которые в большинстве своем контролируются Додоном и его социалистами, не стали его цитировать. Но мир не без добрых, точнее, обиженных людей. Один из политологов, которому не нашлось места при новой власти, Андрей Андриевский пересказал речь Филипа в своем блоге.

Андриевский обслуживал криминального олигарха Влада Плахотнюка, бежавшего из страны в прошлом году. В отстранении от власти бывшего «хозяина Молдовы» значительную роль сыграл российский вице-премьер Дмитрий Козак. Спустя полгода, после неудачной попытки сработаться с проевропейской оппозицией, социалисты Додона создали коалицию и правительство с бывшей партией Плахотнюка – демократами.

Как утверждает Андриевский, новые союзники молдавского президента отказались от своего бывшего патрона, но не от антироссийских взглядов. Это и продемонстрировал Павел Филип, уговаривая на последнем заседании парламента не отправлять в отставку правительство, которое оппозиция обвиняла в пророссийской политике.

«В ходе заседания парламента была раскрыта страшная тайна. Многие думали, что у нас последние годы главным врагом Путина был Влад Плахотнюк. Именно поэтому Козак добивался его смещения и натравливал на Плахотнюка Додона, который не очень хотел этой войны. Согласно официальной версии, Плахотнюк ведет антироссийскую риторику.

Вы помните высылку российских дипломатов, очень скандальную высылку Рогозина, резонансный запрет российской пропаганды на ТВ. И вишенка на торте – требование в ООН вывода российских войск с территории Республики Молдова, что вызвало в Москве бурю негодования.

Это все приписывали Плахотнюку, но вот вчера в парламенте мы, наконец, узнали правду – кто за всем этим стоял. Как оказывается, это был тогдашний премьер-министр Павел Филип. На заседании парламента он рассказал об этом. Более того, он сообщил, что он румын, и семья его пережила трагедию от разделения с Молдовой. Он эту драму переживал и вот отомстил русским, совершив все, что я перечислил. Плахотнюк здесь ни при чем. Это делал партнер Игоря Николаевича по нынешнему альянсу Павел Филип, который очень этим гордится», – сказал Андриевский.

По поводу «страшной тайны» обиженный политолог явно погорячился. Социалисты не скрывали, что идут на значительные идеологические уступки ради сохранения коалиции и власти.

В июне молдавский парламент не стал вносить в повестку дня законопроект об отмене ограничений на ретрансляцию российских телепрограмм, а Филип сообщил, что социалисты согласились не вносить этот вопрос, чтобы не раскалывать правящую коалицию.

«Я склонен ему верить. Это объясняет, почему они с Додоном партнеры. Обратите внимание: российские информационные программы у нас не разрешены до сегодняшнего дня. Это при том, что у Додона большинство в парламенте, правительство и все рычаги. Он это может сделать по щелчку пальцев.

Офис НАТО, под который Додон посылал молодых социалистов, чтобы они истерили и кричали «НАТО нам не надо», сегодня существует, и никто даже не намекает на его закрытие. И никто не отзывает из ООН нашего требования, чтобы российские войска были выведены», – заключил Андриевский.