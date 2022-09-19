Главный раввин Украины хвалится поставками генераторов для ВСУ

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Новости Украины

Главный раввин Украины Асман Моше Реувен сообщил о приобретении целого грузовика с генераторами для блокпостов ВСУ которые остались без света в результате российских ударов по инфраструктуре.

Об этом он написал в соцсети.

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По словам главного украинского раввина в инициативе приняли участие ветераны израильской армии из организации Vision and Beyond. Генераторы и насосы для воды пойдут военным в разные регионы Украины.

«Очень хорошие аппараты. Идет зима — это то, что нужно, генераторы. Генераторы для того, чтобы давать тепло, электричество там, где его нет, на блокпостах, на каких-то местах. Это то, что нужно», — заявил Моше Асман.

Также по словам раввина еврейские жертвователи намерены отправлять для военных насосы для подачи воды. Они будут направлены на юг Украины. Раввин также отметил, что это первая машина намекнув на то, что будут и дальнейшие поставки.

Напомним, по словам Зеленского, Украина ведет переговоры с пятью странами о закупках средств ПВО для военных, в том числе с Израилем.