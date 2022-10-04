Главный раввин Украины рассказал, почему в Израиле опасаются Россию

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Новости Украины

Украине весь мир помогает и финансово, и в военном плане, в то время как Израиль на заре своей истории не имел ничего против нескольких противников.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил главный раввин Украины Асман Моше Реувен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израиль ведет войну за выживание уже много лет с 1948 года. Украина находится в лучшем положении чем Израиль. Потому что Израиль, когда на него накинулись сразу несколько арабских государств, когда только основали государство, у Израиля не было ни оружия, и весь мир отвернулся от него. Никто не давал оружие, никто. Сейчас на Украине, слава богу, весь мир за Украину и оружие дает. Может меньше, хотелось намного больше. И финансовую помощь, и гуманитарную помощь. То есть Украине помогает весь мир. Израиль борется до сих пор за свое выживание. Если б не такие страны, которые хотят уничтожить – Иран открыто заявляет об уничтожении Израиля, есть ХАМАС, Хезболла, исламский джихад и еще много-много врагов, которые спят и видят, чтобы Израиль скинуть в море. Поэтому Израиль в первую очередь должен думать о своем выживании», – заявил раввин.

Он также объяснил, почему вопрос помощи Украине оружием для Израиля непростой.

«Ввиду того, что Россия на границе с Израилем тоже находится в Сирии, поэтому Израилю приходится считаться с этим. Я поэтому не могу сказать [дать Украине вооружение], я объясняю им – да, я понимаю вас, но давайте давать то, что можем. Давайте хотя бы оборонительное дадим – как «Железный купол», то, что защищает цивильных. Я пытаюсь это сделать, я встречаюсь с политиками», – сказал Реувен.