23.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Минский процесс, Мнение, Политика, Россия, Спецслужбы, Украина
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Главный разведчик России увидел признаки улучшения в отношениях с Украиной

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что в отношениях Москвы и Киева “прослеживаются небольшие признаки улучшения, однако многое зависит от украинских властей”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил сегодня по итогам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, сообщает агентство ТАСС.

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“Какие-то, может быть, первые признаки обнаруживаются, но многое зависит от готовности и способности новой киевской власти действовать решительно, преодолевать сопротивление так называемой партии войны. Мы понимаем, что для новой власти это сделать довольно тяжело”, — сказал он.

Нарышкин отметил, что негативную и деструктивную роль также играют “политические партнеры на другом берегу Атлантического океана”. “Тем не менее такой сдержанный оптимизм может иметь место. Очень сдержанный”, — заключил он.

Ранее о том, что отказ украинской делегации от участия в предстоящий в октябре осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) “похож на демарш и шантаж, это ситуация из разряда назло маме отморожу уши” в беседе с корреспондентом ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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