Главный страх бандеровцев: Лишь бы Китай не перекрыл поставки дронов

Игорь Шкапа.  
05.09.2025 12:11
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия, Спецоперация, Украина


Россия наращивает производство оружия, что позволит ей вести боевые действия на территории Украины достаточно долго.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В таком темпе они еще могут вести войну достаточно долго. Они наращивают», – заявил Костенко.

Он призвал понимать, что весь ВПК России рассчитан на войну с 30 странами НАТО, потому «в таком режиме они могут дальше вести войну». Кроме того, было сказано, что не являются критичными для ВС РФ потери бронетехники, поскольку она «теряет свою актуальность на поле боя» из-за дронов.

«А у них есть очень хороший союзник, который в этих дронах им никогда не откажет. И это наша большая головная боль, чтобы нам в комплектующих и в дронах не отказали, потому что по факту Китай, как бы мы там ни говорили, но Китай сейчас регулирует дроновую войну, которая является основой на поле боя. Потому что более 70% целей поражаются дронами. И мы должны сделать так, чтобы у нас эти дроны были», – добавил полковник СБУ.

