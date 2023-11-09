«Главный удар намечен»: Россия готова к крупнейшей стратегической наступательной операции – Стариков

Анатолий Лапин.  
09.11.2023 16:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия уже готова к проведению крупнейшей стратегической наступательной операции практически по всему фронту.

Об этом в эфире видеоблога украинского политолога Вадима Карасева заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия уже готова к проведению крупнейшей стратегической наступательной операции практически по всему фронту. Об...

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По словам Старикова, одновременно российские войска выдвинутся по нескольким направлениям, одно из которых станет главным ударом.

«Ситуация намного сложнее – то, что сейчас я анализирую и вижу, происходит, – противник подготовился и, по всей видимости, в ближайшее время… они сейчас готовят крупнейшую стратегическую наступательную операцию. Она уже полностью подготовлена на Купянском направлении, уже подведены туда все силы и средства в составе армии, то есть, укомплектованной армии, – стоит на Купянско-Лиманском направлении.

Так же такая же группировка находится на Авдеевском направлении, такая же группировка сейчас подводится на южный фланг, тут больше их интересует Угледар. Это фронты – по всему фронту. Сейчас готовится северный фронт, на юге более-менее разведка боем. Будет главный удар, будет отвлекающий удар, будут второстепенные удары, и неизвестно, с какой стороны. Пойдут, чтобы пробить позиционно в войне, пробить оборону противника, должен быть нанесен удар на двух или трех направлениях, одинаковой силы удар. Вот они сейчас это готовят», – уверен Стариков.

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