Главный украинский раскольник на освящении памятника «героям войны с Москвой» нарядился в БЧБ-облачение

13.10.2020, Киев, Максим Карпенко

В Киеве во дворе раскольнического храма установили крест и памятную доску в честь «героев войны с Москвой» – погибших на Донбассе солдат украинской армии и боевиков нацбатов.

Церемонию провел так называемый предстоятель «Православной церкви Украины» Епифаний (Сергей Думенко), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интересно, что «митрополит» был облачен в рясу в цветах флага белорусских коллаборационистов.

Думенко назвал гражданский конфликт у на Донбассе «российско-украинской войной», подчеркнув, что украинские солдаты гибли за европейскую мечту.

«Продолжается эта страшная и необъявленная российско-украинская война. Потому мы молимся за то, чтобы Господь нам послал справедливый мир. Справедливый мир, а не любой мир. Потому что мир в неволе нам не нужен. Нам нужен справедливый мир в своем независимом украинском государстве. Об этом государстве все они мечтали, мечтали и отдали свою жизнь для того, чтобы мы, имея с вами мирное небо, объединялись и строили свое европейское будущее», – заявил Думенко.

Крест и стена, на которой изображены фотографии погибших боевиков «АТО», были изготовлены и установлены за счет настоятеля общины капеллана Павла Основенко и прихожан.