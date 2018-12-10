Главный униат призвал молиться за организаторов раскольничьего “собора” Порошенко

10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Глава униатской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук) призвал своих прихожан молиться за организаторов инициируемого Петром Порошенко “обьединительного собора”, на котором намечено создание подконтрольной Порошенко и Стамбулу церковной структуры на Украине.

«В субботу должен состояться Объединительный собор у наших украинских православных братьев. Хоть мы не участвуем как греко-католики во внутренних делах православного сообщества Украины, но нам не безразлично, как живут наши братья. Мы обещали, что будем за них молиться. Поэтому я прошу вас, в частности на этой неделе: помолитесь за единство, за Божье благословение, дар Духа Святого для этого Объединительного собора православных Украины», — обратился к прихожанам архиепископ Святослав (Шевчук) после литургии в Черновцах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Об этом сообщается на сайте УГКЦ.

По его словам, “православные братья нуждаются в молитвенной поддержке” и будут благодарны за это, а также почувствуют, что греко-католики — «их единокровные братья, родом из той же купели равноапостольного князя Владимира».

Кроме того, глава УГКЦ призвал к молитве за Украину, украинских военнослужащих, а также всех пленных, в том числе военнопленных моряков.

Инициированный Петром Порошенко так называемый “объединительный собор” по созданию подконтрольной властям церковной структуры намечен на 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве. Каноническая УПЦ отказалась участвовать в этом мероприятии, назвав его “незаконным сборищем”.