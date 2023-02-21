Главный военком НАТО ушёл от вопроса о предоставлении истребителей Украине

Вопросы относительно передаче Украине истребителей пока что находятся на уровне дискуссии среди стран Североатлантического альянса.

Об этом в кулуарах на Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналистка спросила, поддерживает ли натовец передачу Украине истребителей и дальнобойных артиллерийских систем.

«В течение конфликта Украина просила предоставить много разных видов оружия и очень многое получила. Решения о том, поставлять или нет Украине какие-то виды оружия, принимаются отдельными странами. Это не принимается на уровне НАТО, каждая страна принимает решение самостоятельно. НАТО не координирует вопросы по поставкам Украине оружия, эта работа координируется США в рамках контактной группы по Украине.

В настоящий момент для Украины важно получить современные системы ПВО. Россия примерно раз в две недели наносит массированные воздушные удары по Украине, и если Украина будет не в состоянии отразить их, это будет сильно влиять на ход войны», – уклончиво ответил Бауэр.