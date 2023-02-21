Главный военком НАТО ушёл от вопроса о предоставлении истребителей Украине

Владимир Гладков .  
21.02.2023 23:48
  (Мск) , Мюнхен
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Вопросы относительно передаче Украине истребителей пока что находятся на уровне дискуссии среди стран Североатлантического альянса.

Об этом в кулуарах на Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопросы относительно передаче Украине истребителей пока что находятся на уровне дискуссии среди стран Североатлантического...

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Журналистка спросила, поддерживает ли натовец передачу Украине истребителей и дальнобойных артиллерийских систем.

«В течение конфликта Украина просила предоставить много разных видов оружия и очень многое получила. Решения о том, поставлять или нет Украине какие-то виды оружия, принимаются отдельными странами. Это не принимается на уровне НАТО, каждая страна принимает решение самостоятельно. НАТО не координирует вопросы по поставкам Украине оружия, эта работа координируется США в рамках контактной группы по Украине.

В настоящий момент для Украины важно получить современные системы ПВО. Россия примерно раз в две недели наносит массированные воздушные удары по Украине, и если Украина будет не в состоянии отразить их, это будет сильно влиять на ход войны», – уклончиво ответил Бауэр.

Корреспондент ещё раз попыталась вернуться к теме истребителей, однако и здесь по существу военный ничего не ответил.

«Не кажется ли вам, что с истребителями в итоге получится, как с танками, и в результате решение будет принято или США, или Германией, как вы оцениваете перспективы?», – спросила она.

«Решение будет приниматься не на уровне НАТО, а отдельными странами. Так же, как с танками. Дискуссия будет продолжена, посмотрим, чем она закончится», – увильнул адмирал.

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