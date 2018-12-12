Главный военный прокурор обещает Донбассу «самую страшную люстрацию»

12.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Четыре миллиона дончан и луганчан должны будут пройти через «люстрацию» после «возвращения»восставших регионов в состав Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам прокурора, это исторический процесс, который проходили страны, побывавшие в той же ситуации, что и Украина.

«У нас еще будет самая большая и страшная люстрация. Знаете, как она называется? Оценка коллаборационизма. Рано или поздно наступит мир в той или иной форме, но только не путем поражения и не путем капитуляции, но он наступит, я свято в это верю. И тогда надо будет дать оценку почти четырем миллионам людей, которые живут с той стороны линии разграничения. Как ее дать? Как определить? Мы не придумаем своего колеса, это исторический процесс», – заявил Матиос.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что партия Юлии Тимошенко готовит проект закона «О прощении» для жителей Донбасса, массово поддержавших Русскую весну в 2014 году. Киев предложит населению Донецка и Луганска покаяться , после чего местное население будет поражено в гражданских правах за грехи перед Украиной.