Главный враг Порошенко объявил о войне с Россией

20.10.2019, Киев, Игорь Петров

Бывший чиновник администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов, инициирующий уголовное преследование Петра Порошенко, заявил, что не является пророссийским политиком, считает Крым и Донбасс оккупированными украинскими территориями и разделяет мнение о войне с РФ.

Об этом Портнов сказал в эфире телеканала ZiK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Националисты давно говорят: «Портнов – представитель Кремля». Им так выгодно говорить. Вот мой ответ – покажите мне хотя бы один лайк под прокремлевским постом. Моя позиция – мы находимся в войне с РФ, у нас оккупированная территория Крыма и Донбасса. Удобно говорить, что я имею кремлевскую позицию, потому что я борюсь с Порошенко. Нет других аргументов – надо прицепить кремлевское клеймо такое и через свои собственные средства массовой информации (существующие на отмытые деньги) эту историю доносить до населения», – сказал Портнов.

Он подчеркнул, что не верит в реализацию формулы Штайнмайера.

«Нужно провести по украинским законам выборы на оккупированных территориях? Нужно провести, никто с этим не спорит. Но действующий закон о выборах предусматривает, что там должен стоять украинский флаг. Кто позволит его там поставить?

Это значит, нужно внести будет и изменения в украинский закон о выборах. И, если такая была война по формуле Штайнмайра, кто посмеет в парламенте проголосовать за особенности такого закона?

Даже если проводить какие-то выборы, там же должна быть украинская юстиция. потому что надо же обжаловать, что там бюллетени туда принес человек…

Там нет украинской юстиции, там нет украинского нотариата, там нет украинской правоохранительной системы, нет системы обжалования судебных решений. То есть, вы представляете себе тот набор вопросов, часто сложнейших, которые нужно было бы решить на уровне украинского парламента?

Я считаю, что это невозможно, несмотря на то, что правящая политическая команда владеет больше чем половиной парламента», – сказал Портнов.