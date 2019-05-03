Главный юрист «команды Зе» похвастался запретом на въезд в Россию и Белоруссию

03.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Главный юрист штаба Владимира Зеленского и адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан оказался невъездным на территорию РФ и Белоруссии за помощь боевикам «АТО».

Об этом он сам рассказал в эфире телеканала «NewsOne», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я был последний раз в России в мае 2014 года, потом я начал работать в Днепропетровской государственной администрации, постоянно ездил на фронт, внесён в базу: у нас в Украине есть «Миротворец», там есть база «Трибунал» – я внесён в эту базу, и я ни разу с мая 14-го года не был ни в России, ни в Белоруссии», – рассказал о своих «достоинствах» эксперт.

На вопрос журналиста касательно присутствия в команде Зеленского известных майданщиков-грантоедов Сергея Лещенко, Виталия Шабунина, Айвараса Абромавичуса, юрист ответил, что эти люди являются отличными экспертами в своих областях, поэтому были привлечены в штаб.

«Ну, они являются членами нашей команды, они как раз те из экспертов, то есть, есть у нас часть публичных экспертов, есть часть непубличных. Это люди, которые имеют позиции в обществе по определённым направлениям, и все трое человек, которых Вы назвали, они зарекомендовали себя как специалисты, как носители определённых знаний, и не просто носители знаний, а люди, которые понимают шаги касательно развития общества и государства, в том или ином направлении. И, конечно, они будут задействованы нами в дальнейшем», – расхвалил одиозных деятелей адвокат.

Кроме того, подручный Коломойского похвастался, что в отличие от оранжевой команды Ющенко, которая ещё до своей победы раздала портфели своим членам, из-за чего они разругались, окружение Зеленского имеет договорённости касательно того, что пока они не получат власть, никаких назначений обсуждать не будут.

«У нас есть договорённость, и этой договорённости больше года, это с марта 2018 года, что до момента получения власти мы не предоставляем никаких должностей. Я много раз был свидетелем, когда команды, которые шли на результат, классический пример – команда Ющенко, они рассоривались и начинали топить друг друга, ещё не получив власть. И получив власть, они уже шли не единым фронтом, а шли воевать между собой, а не делать какие-то нормальные, правильные, ценные шаги. Поэтому у нас есть договорённость, что до момента получения власти, именно до инаугурации, мы не называем никаких должностей, никаких фамилий за конкретными должностями», – расхвалил кадровую тактику Зеленского Андрей Богдан.