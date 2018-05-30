30.05.2018, Киев, Игорь Петров
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Политика, Украина

Главным достижением Порошенко стала потеря суверенитета Украины


За время президентского правления Петра Порошенко Украина полностью потеряла экономический и политический суверенитет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Четыре года президентства Петра Алексеевича – это, прежде всего, потеря суверенитета. Потеря финансового суверенитета. Сегодня все ключевые финансовые, экономические параметры пишутся не в Киеве а в офисах МВФ, ЕБРР и других наших внешних партнеров. Мы абсолютно потеряли суверенитет над экономической и социальной сферой”, – сказал эксперт.

По его мнению, речь также идет о потере значительной части политического суверенитета.

“И вопрос не только в Минске-1 и Минске-2, а, прежде всего, в том, что сегодня президент не способен принять ни одно весомое политическое решение начиная от досрочных выборов и заканчивая должностью премьер-министра или генерального прокурора не согласовав его с западными партнерами. И вопрос Антикоррупционного суда – это уже замочек на этой двери. В случае принятия в Украине Антикоррупционного суда в той форме, в какой требуют западные партнеры, все экономические политические элиты окажутся на крючке», – резюмировал Бортник.

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