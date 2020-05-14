Первой кнопкой сербского ТВ владеет человек, бомбивший Белград

14.05.2020, Москва, Елена Острякова

Сербский телеканал Сербии N1 принадлежит американской фирме KKR (Колберг-Кравис-Робертс), одним из владельцев которой является экс-директор ЦРУ и участник операции НАТО против Югославии – Дэвид Хауэлл Петреус.

Об этом на сайте «Балканист. ру» пишет политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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KKR выкупила пять лет назад у германо-швейцарских концернов медиа-группу «Юнайтед Груп», в которую входил и главный канал Сербии. Участие в проекте Петреуса позволило сделать N1 единственным дистрибьютером CNN на Балканах. При этом не был соблюдён ни принцип разделения производства и распространения сигнала, обязательный для стран-кандидатов в Евросоюз, каковой является Сербия.

Предварительно через сомнительные схемы с фиктивными фирмами в «Юнайтед Груп» были закачены 10 млн долларов Инвестиционного Фонда Юго-Восточной Европы Джорджа Сороса и 15 млн евро Европейского банка реконструкции и развития. Помогал американцам в этой операции сербский бизнесмен Драган Шолак.

«Только чудом частью этой паутины не стали популярные в Сербии телеканалы «Б92» и «ТВ-Прва», которые, в последний момент опомнившись, через дружественный телеканал «Коперникус», подконтрольный сербскому «Телекому», всё же забрало себе государство. Однако сохранить контроль за «первой кнопкой» у государства не получилось – объединив мощности канала с собственной сетью распространения, Петреус-Шолак сделали свой N1 (балканский CNN) первой кнопкой сербского ТВ», – отмечает Бондаренко.

Политической крышей американского медиа-проекта стал магнат, возглавляющий оппозиционный «Союз за Сербию» Драган Джилас, известный своими прозападными и русофобскими взглядами.

«Такого уровня достигла «свобода слова» в Сербии при президенте Вучиче, которого Запад и оппозиция называют «деспотом и автократом». Теперь, в период парламентской избирательной кампании именно Шолак с Петреусом продолжают «заказывать оппозиционную музыку» на первой кнопке сербского ТВ. Делают поражающие фантастической глупостью сериалы о ненавистном им сербском президенте, устраивают прямые трансляции любых протестных активностей, даже если они насчитывают всего пару десятков демонстрантов», – подчеркивает политолог.

Он напоминает, что когда нынешняя оппозиция была у власти, она не допускала своих политических противников на телеканалы, а также устраивала проблемы гостям из России.

«Именно такую Сербию призывают вернуть вчерашние влиятельные отставники – оппозиционеры, не забывая при этом спекулировать отношениями с Россией. Ведь именно на канале экс-директора ЦРУ сербскую власть обвиняют в «сдаче Косово»! Уровень американо-балканского лицемерия зашкаливающе безобразен. Но как известно, политика – искусство (не)возможного. И если что-то потенциально, значит оно будет опробовано», – заключает Бондаренко.