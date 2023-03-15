Главным направлением контрнаступления ВСУ может стать российское приграничье

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Недавняя вылазка украинских диверсантов в Брянскую область была разведкой боем для возможной атаки на этом направлении.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Стешина, при этом украинское руководство соберет все остатки ВСУ для мощной попытки атаковать, вероятнее всего, сразу на нескольких направлениях.

«Я даже не знаю, где будет решительное сражение. У меня такое ощущение… Как я, дилетант, повел бы себя на месте Генштаба? Я бы ждал мощного, из последних сил и всех подчищенных резервов, мощнейшего контрудара Украины по нам. С прорывом линии фронта. Потом этот прорыв будет подрезан под корень, купирован, и в большом котле сварена вся украинская армия», – сказал военкор.

«Способны ли мы парировать такой удар, есть ли что-то такое в планах? Я очень на это надеюсь. Разумеется, Украина не будет наносить один удар. Будет нанесено несколько ударов отвлекающих. Судя по тому, как громко, смачно и много говорят о том, что будет удар на Мелитополь и сухопутный коридор в Крым будет перерезан, там, я предположу, будет один из отвлекающих ударов», – заявил Стешин.

Он предположил, что основным направлением будет попытка ВСУ пройти вдоль российской границы:

«Там, где недавно была разведка боем. [Брянск], да».