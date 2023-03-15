Главным направлением контрнаступления ВСУ может стать российское приграничье

Анатолий Лапин.  
15.03.2023 17:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 707
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Недавняя вылазка украинских диверсантов в Брянскую область была разведкой боем для возможной атаки на этом направлении.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавняя вылазка украинских диверсантов в Брянскую область была разведкой боем для возможной атаки на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Стешина, при этом украинское руководство соберет все остатки ВСУ для мощной попытки атаковать, вероятнее всего, сразу на нескольких направлениях.

«Я даже не знаю, где будет решительное сражение. У меня такое ощущение… Как я, дилетант, повел бы себя на месте Генштаба? Я бы ждал мощного, из последних сил и всех подчищенных резервов, мощнейшего контрудара Украины по нам. С прорывом линии фронта. Потом этот прорыв будет подрезан под корень, купирован, и в большом котле сварена вся украинская армия», – сказал военкор.

«Способны ли мы парировать такой удар, есть ли что-то такое в планах? Я очень на это надеюсь. Разумеется, Украина не будет наносить один удар. Будет нанесено несколько ударов отвлекающих. Судя по тому, как громко, смачно и много говорят о том, что будет удар на Мелитополь и сухопутный коридор в Крым будет перерезан, там, я предположу, будет один из отвлекающих ударов», – заявил Стешин.

Он предположил, что основным направлением будет попытка ВСУ пройти вдоль российской границы:

«Там, где недавно была разведка боем. [Брянск], да».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть