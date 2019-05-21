Главой администрации Зеленского стал люстрированный майданщиками советник Азарова

21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы украинского государства.

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“Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины”, – говорится в тексте указа.

Отметим, что Андрей Богдан – профессиональный юрист, адвокат и чиновник правительства Николая Азарова, в котором он с марта 2010 года работал заместителем министра Кабинета министров Украины Анатолия Толстоухова – правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. 7 февраля 2011-го Кабмин ликвидировал эту должность. В последующие годы Богдана сотрудничал с олигархом Игорем Коломойским и считается одним из близких к нему людей.

Назначению Богдана предшествовала грязная кампания в украинских СМИ с целью дискредитировать чиновника. Судя по основному направлению удара и использовавшейся в его антипиаре риторике, инициатива по дискредитации исходила от одной из соперничающих групп в команде Зеленского, связанной с грантоедами-майданщиками. В частности, в одной из таких заказных публикаций Богдану ставили в вину то, что он являлся советником экс-премьера Николая Азарова и “работал в тесном сотрудничестве с заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым над обвинением против Юлии Владимировны Тимошенко”, а также то обстоятельство, что “Андрей Богдан после 2014 года был люстрирован” майданной властью.

«Куда интереснее несколько более давнее прошлое данного персонажа. Ведь на нем клейма негде ставить! Даже простого перечисления его „заслуг“ будет достаточно для понимания, кого нам впаривают в качестве главы АП. Ведь это именно Богдан в свое время переметнулся из команды Ющенко под крыло Януковича. Именно он работал в правительстве Азарова — официально должность его звучала как „правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики», – возмущались авторы материала на одном из украинских сайтов.