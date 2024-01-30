Главред «ANNA-NEWS» выразил тревогу в связи с затянувшимися действиями в обороне

По весне будет огромный прорыв на линии фронта, либо укрепленная в бетоне новая линия обороны ВСУ.

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «ANNA-NEWS» Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень сдержанно сейчас смотрю на ситуацию, и меня настораживают два момента. Первый – противник ослабленный, получил большие потери, противник пытается создать оборону, но мы молчим. А по всем правилам науки должна быть решительная контратака, наступление со всех сторон, удары, чтобы не дать возможность противнику перейти к обороне. Если мы дадим ему перейти к обороне, по весне столкнемся со вторым Мариуполем или Артемовском. Мы дадим ему возможность окопаться и укрепиться. С точки зрения тактики мне все нравится. Хорошие успехи идут на Купянском направлении, применяется тактика не прямого дуболомства, а делаются обходные маневры», – подчеркнул он.

Второй проблемой он назвал недостаточное количество дронов, которыми сейчас заменяют снаряды.

«Вторая проблема, что всё-таки по FPV-дронам украинцы нас опережают. Те ребята, которые приезжают с фронта, говорят, что это приобретает массовый характер. И та догма, которую забросил Зеленский, про 1 миллион дронов к весне, вполне возможна. Дело в том, что катастрофическую нехватку снарядов они начали компенсировать беспилотниками. Мы с вами наблюдаем, что их активность значительно увеличилась. Мы тоже хорошо идём, но пока уступаем им массовостью. Я вот, волнуюсь, куда делись танки Abrams? Их не видно. Я верю, что резиновые катки не позволяют двигаться по снегу. Но я полагаю, что их отвели на вторую линию обороны, которая готовится возле Киева», – уточнил Матвийчук.

По его словам, под Киевом размещена группировка от 100 до 150 тысяч человек – общевойсковой резерв или второй эшелон обороны, который, в случае прорыва, будет создавать контрнаступление.

«Мы пытаемся как-то препятствовать, наносим туда удары, но как-то они не активны. Может быть, я ошибаюсь, но почему-то мой опыт подсказывает, что какой-то активности в умах наших высокопоставленных командиров пока не наблюдается. Скорее всего, дана команда на какую-то активную оборону и уничтожение потенциалов. Но продвижение не активно, скорее всего, оно эпизодическое и тактическое, чем оперативно-стратегическое, вот в чём смысл. Возможно, какой-то зреет план, который нам ещё неизвестен, недоступен. Если это так, то это великолепно замаскированное действие. Возможно, что по весне будет огромный прорыв. Но по крайней мере, пока обстановка настораживает», – указал эксперт.

Он добавил, что одно дело, когда украинский солдат сидит замёрзший в окопе с водой, а другое – когда окоп залит бетоном, построен блиндаж и стоит печка. Выдворить оттуда солдата будет очень проблематично, а в обороне ещё никто сражение не выиграл.

«Мы должны сейчас сломать политическую волю руководства Украины, а это возможно только лишь разгромом его группировок и снижением боевого потенциала настолько, чтобы они поняли бесперспективность своей военной деятельности. А сейчас они заявляют, что они восстанавливают артиллерийский парк, получают боеприпасы и это происходит всё-таки. Там мобилизация, над которой мы смеёмся, достигнет своей цели. Они загонят полмиллиона на поле боя. Другое дело, какое будет качество этих солдат. Но даже если там кто-то будет держать автоматы, стрелять, это всё равно сила, с которой надо воевать. Пока наши чаяния, что они сдадутся, очень мизерные, потому что противник всё-таки готовится к боевым действиям. Посмотрите на их мотивацию: население страны вроде бы хочет мира, но в то же время они не хотят победы России. Даже если сейчас бы туда пришли англичане или американцы, они бы кричали «ура!» и в воздух чепчики бросали. То есть мотивация на оборону ещё есть, и поэтому нам будет тяжело достичь победы. По моему глубокому убеждению, победа может быть достигнута чередой последовательных действий, разгром группировок и выходом хотя бы на рубеж Одесса, Николаев, Кировоград, Харьков», – указал военный эксперт.

«Если мы возьмём все эти города, Херсон пойдёт сам по себе – бесперспективность будет на лицо. Группировка будет окружена со всех сторон, придётся умирать или сдаваться. Один корреспондент мне рассказал, что наши окружили пехоту возле Херсона и кричат им – «сдавайтесь». А оттуда из камышей – «русские не сдаются», на русском языке. Это гражданская война, и победа здесь простой не будет», – заключил Матвийчук.