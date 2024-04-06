Главред «Авроры»: «У нас СВО, а олигархи богатеют»

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В России сохраняется чудовищное расслоение общества. Даже в условиях СВО крайне небольшая группа состоятельных лиц преумножает свои сверхбогатства, в то время как десятки миллионов граждан находятся у черты бедности.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил главный редактор информационного агентства «Аврора» Георгий Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас количество миллиардеров катастрофически увеличилось. По списку «Forbes» у нас миллиардеры стали богаче в огромное количество раз. В тот момент, когда наше общество на Специальную военную операцию, несёт все тяготы военного времени. А у нас олигархи богатеют. Что хорошего в том, что у нас порядка двадцати миллионов находятся ниже МРОТ? А какая-то кучка людей, которые владеют активами всей страны, получают сверхприбыли», – пожаловался Федоров.

«Я понимаю – мирное время, развивающаяся экономика, всё прёт. А тут ситуация сложная во всех отношениях. У нас ВВП растёт не потому, что у нас промышленность растёт, а за счёт военно-промышленного комплекса, который поднимает. Исходя из этого, маленькая часть нашего общества, порядка 4%, имеет не просто сверхприбыль, а ещё и в этот сложный для нашей страны момент богатеют, и очень много денег выводится за рубеж. Которые здесь нужны», – добавил главред.