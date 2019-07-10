10.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Политические репрессии, Преследования журналистов, СМИ, Украина
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Главред Эха Москвы передал Зеленскому письмо от матери Вышинского

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и общественный деятель Алексей Венедиктов в Киеве передал президенту Владимиру Зеленскому лично письмо от матери арестованного журналиста Кирилла Вышинского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сам написал в своем канале в Telegram.

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По сообщению Венедиктова, «в ответ на письмо» ему предложили приехать к журналисту в СИЗО. Главред «Эха Москвы» подтвердил, что Вышинского в СИЗО он посетил.

«Как украинский гражданин он намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля. Здоров», — добавил Венедиктов.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года после обысков в офисе “РИА Новости Украина”. В тот же день Служба безопасности Украины объявила, что подозревает его в государственной измене. Утверждалось, что у журналиста нашли трудовой договор с медиагруппой “Россия сегодня”, крупную сумму денег и огнестрельное оружие. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Сам он вину отрицает. В сентябре 2018 года Союз журналистов России заочно наградил его премией “Камертон” имени Анны Политковской. Сам Вышинский обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему правовую защиту.

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