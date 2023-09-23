Главред «Голоса Америки»: На Западе не понимают, что Украине нечем воевать

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Из-за раздутых мифов о скорой «перемоге» на Западе не понимают, что Украине уже нечем воевать, и требуют от Киева быстрых побед.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила глава украинской редакции «Голос Америки» Мирослава Гонгадзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От Украины были ожидания. И эти ожидания были завышены. Причину этих завышенных ожиданий сложно назвать – наверное, это из-за того, что весь мир хочет очень быстрой победы. И все медиа писали, что сейчас будет контрнаступление, и всё случится, потому что дали столько оружия, и Украина сможет выстоять. Но проблема в том, что они не понимают, что Украине нечем воевать. И даже то, что дают – этого очень и очень мало. Учитывая, что Россия готовилась к этой войне тридцать лет, воевала в разных точках мира, я уже не говорю про ВПК», – сказала Гонгадзе.