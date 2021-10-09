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09.10.2021 13:09 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Политика, Россия, Скандал, СМИ
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Главред «Новой» грубо послал навальнистов и пообещал помочь с премии иностранным агентам

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов намерен передать часть денег из Нобелевской премии мира,...

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов намерен передать часть денег из Нобелевской премии мира, которую ему присудили, СМИ, признанным в России иностранными агентами.

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы точно поможем независимым медиа. Я не буду говорить, кому. Тем самым, которых объявили плохими и нежелательными. Для нас это очень важная история», – сказал Муратов.

Он также пообещал, что выдвинет (лауреаты обладают таким правом) на следующую Нобелевскую премию блогера-уголовника Алексея Навального.

«Все, я выдвигаю. Я просто выдвигаю. Я считаю, что он очень много сделал для страны Алексей Навальный. Он превратил борьбу с коррупцией в медиа, а медиа превратил в борьбу с коррупцией и сделал из этого политический инструмент. Это безумно интересная история. Виноват ли я в том, что премию получила газета, а не Навальный? Пошли в жопу», – сказал Муратов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», соратники Навального возмутились тем, что он не получил премию.

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