Главред «Новой» грубо послал навальнистов и пообещал помочь с премии иностранным агентам

09.10.2021 13:09 (Мск), Москва, Елена Острякова

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов намерен передать часть денег из Нобелевской премии мира, которую ему присудили, СМИ, признанным в России иностранными агентами.

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы точно поможем независимым медиа. Я не буду говорить, кому. Тем самым, которых объявили плохими и нежелательными. Для нас это очень важная история», – сказал Муратов.

Он также пообещал, что выдвинет (лауреаты обладают таким правом) на следующую Нобелевскую премию блогера-уголовника Алексея Навального.

«Все, я выдвигаю. Я просто выдвигаю. Я считаю, что он очень много сделал для страны Алексей Навальный. Он превратил борьбу с коррупцией в медиа, а медиа превратил в борьбу с коррупцией и сделал из этого политический инструмент. Это безумно интересная история. Виноват ли я в том, что премию получила газета, а не Навальный? Пошли в жопу», – сказал Муратов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», соратники Навального возмутились тем, что он не получил премию.