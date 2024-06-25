Главред «ПолитНавигатора» – «Московскому комсомольцу»: Проблему безопасности закрытием пляжей Севастополя не решить

Звучащие предложения о закрытии пляжей Севастополя из-за угрозы новых украинских ударов не решают проблему безопасности, рассказал в интервью газете «Московский комсомолец» главный редактор «ПолитНавигатора» Сергей Степанов.

Он обратил внимание, что все годы после развала Советского Союза и украинскими, и российскими властями сфера туризма рассматривалась как один из весомых источников дохода. Поэтому, в случае гипотетического прекращения приема туристов, бизнесу будет нужно выплачивать компенсации, ведь многие гостиницы и рестораны и так находятся в непростой ситуации после закрытия авиасообщения с Крымом.

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К тому же, может оказаться так, что закрывать пляжи придется не в одном Севастополе – Украина уже имеет ракеты, которыми била и по Южному берегу Крыма в районе Алушты, и по Феодосии, и по Керчи, не говоря уже о Евпатории и Тарханкуте.

Ни закрытие турсферы с выплатой компенсаций, ни строительство убежищ по примеру Белгорода не может решить вопрос долгосрочной безопасности Крыма.

«Звучали вчера мысли о том, что у нас, в отличие от Белгорода, не установлены бетонные укрытия. Их действительно нет. И часто люди ругаются, что закрыты убежища. В этом плане можно что-то делать. Но, понимаете, сейчас Украина получила новые американские ракеты, которые, в отличие от того, что было еще весной, летят очень быстро. Буквально от момента запуска до прилета в Крым проходит 3-5 минут. Не всегда службы успеют объявить тревогу. И даже если у человека будет пару минут, то успеет ли он добежать до какого-то укрытия? Я думаю, что установка укрытий – это не лишняя мера, но опять же это не решит проблемы безопасности. В первую очередь военные должны отбросить врага», – сказал Степанов.