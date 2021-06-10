Главред PolitRussia Руслан Осташко выкупил технику ФБК

10.06.2021, Москва, Максим Никифоров

Журналист Руслан Осташко приобрел на комиссионных торгах оргтехнику так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией). Ранее она была изъята сотрудниками Федеральной службы судебных приставов в ходе обысков. Об приобретении техники журналист написал в своем ТГ-канале.

По его словам, приобретенные устройства он планирует опечатать и сдать на хранение в банк, а информацию, которая может храниться на носителях, изучить.

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«Что будем дальше делать с техникой и той информацией, которая может на ней оказаться, сообщим в самое ближайшее время», – написал Осташко.

Напомним, судебные приставы оценили ранее принадлежавшую ФБК технику почти в миллион рублей. Также Macbook Air оценили в 20 тысяч рублей, а Macbook Pro выставили на торги за 25 тысяч рублей.