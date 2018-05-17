17.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Главред «РИА Новости Украина» арестован решением украинского суда

Городской суд Херсона арестовал главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Такое решение было принято по итогам заседания, на котором рассматривалась мера пресечения журналисту, задержанному двумя днями ранее СБУ в Киеве по подозрению в госизмене, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ходатайство удовлетворить. Срок содержания под стражей установить до 13 июля», – сказал судья.

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На суде также было предъявлено обвинение в государственной измене. Как было заявлено, Кирилл Вышинский совершил ее путем «предоставления иностранному государству помощи в проведении деятельности против Украины». В качестве обоснования обвинения прокуратура заявила, что подозреваемый «высказывался относительно целесообразности изменения границ Украины, вел агитацию относительно создания на Украине нового государства «Новороссия» со столицей в Донецке с целью объединения с Россией…».

На суде были перечислены публикации Кирилла Вышинского о событиях 2014 года.

Защита намерена оспорить данное решение. «Есть все основания для его оспаривания и отмены. Мой подзащитный считает, что это решение является политическим, а не юридическим», – заявил адвокат Андрей Доманский.

«Я считаю, что то дело, которое возбудила в отношении меня СБУ, является прямым давлением на свободу слова в стране», – заявил сам Кирилл Вышинский.