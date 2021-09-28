Главред RT призвала отстоять свободу девочек ходить в туалет с девочками

28.09.2021 16:20 (Мск), Москва, Владимир Гладков

На Западе сформировался либеральный фашизм, центром сопротивления которому должна стать Россия.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Антиутопистам от Замятина до Оруэлла и не снилось, что прилетит откуда не ждали – со стороны «свободы», что это «свобода» придумает так называемую «культуру отмены», которая сейчас распространена в США. Когда какая-нибудь бывшая жена Джонни Деппа, не имея никаких доказательств, обвиняет его в том, что он её бил, а он говорит, что нет, это она его била, в итоге его удаляют отовсюду, и он перестаёт быть великим американским актёром и его нигде больше не снимают и фильмы с ним не показывают», – сказала Симоньян.

«То же самое произошло со Стивеном Сигалом, когда его обвинила в изнасиловании женщина, которая не была в курсе, что в то время, как она говорила произошло изнасилование он уже три года не жил в стране, она показывала на особняк в котором он никогда не жил», – добавила журналистка.

Она отметила, что Россия должна защищать свободу детей от навязывания им гомосексуализма.

«Эта «культура отмены» и прочие её атрибуты привела мир уже сейчас к либеральному фашизму, который развивается всё ярче и пестрее. Мы обязаны не упустить свой шанс стать единственной в мире серьёзной силой противодействия этому фашизму. Мы должны отстаивать настоящую свободу», – считает главред RT.

«Мы должны отстаивать свободу девочек ходить в туалет с девочками в школе, отстаивать свободу детям не проходить в шестом классе уроки про гомосексуальные связи и анальный секс, сегодня об этом кстати объявили в Миннесоте, что в шестом классе дети это будут изучать», – подчеркнула Симоньян.

Также главный редактор RT добавила, что Россия должна возглавить мировую борьбу за традиционные ценности.

«Мы должны защитить свободу жить в том мире, котором мы выросли, с теми традициями и ценностями с которыми мы выросли и свою свободу оставить эти ценности своим детям. Никто, кроме России предложить этого не может, а в мире огромный запрос, не говоря о самой России. Мы должны воспользоваться этим шансом», – заключила Симоньян.

Напомним, ранее в Германии заявили, что в европейских странах боятся России не из-за прямой военной угрозы, которой на самом деле нет, а из-за альтернативной системы ценностей, которая может разрушить всю западную систему.