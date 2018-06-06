06.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Политика, Россия, Скандал, Украина

Главред RT вызвала Порошенко на дуэль


Главный редактор телекомпании «Russia Today» Маргарита Симоньян вызвала на дуэль президента Украины Петра Порошенко.

Об этом она объявила в своем телеграм-канале.

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«В качестве оружия — диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса. Даю фору — готова выполнить морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного. Например, ‘перманентно бухой’. Если же больше ошибок сделает Порошенко, то мы и так знали, что он существительное», – написала Симоньян.

Поводом к дуэли стало интервью Порошенко испанской газете El Pais, в котором он обвинил Симоньян в употреблении слова «вождь» по отношению к президенту РФ Владимиру Путину. Украинский лидер полагает, что слово «вождь» на русском означает «фюрер».

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