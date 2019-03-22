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22.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Мнение, Украина
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Главред «Русского репортера»: республики Донбасса – неотъемлемая часть России

Республики Донбасса на данный момент уже – неотъемлемая часть России, возвращение которых в состав Украины ставило бы под угрозу честь, свободу и жизни населения этих территорий.

Об этом в эфире youtube-канала «Выстрела» заявил уроженец Донецка, главный редактору журнала «Русский репортер», журналист Виталий Лейбин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы считаете самопровозглашённые ДНР и ЛНР отдельными субъектами международного права или с таким потенциалом, или вы всё-таки считаете, что это неотъемлемая часть Украины, они в самостоятельном плавании не смогут, им надо либо к нам прибиться, либо туда?» – спросил ведущий.

«В данный момент они – неотъемлемая часть России. Ни для кого не секрет, что в начале этих движений были какие-то политические группы, в том числе движение «Донецкая республика» родилось ещё после майдана 2004 года, но они все были сепаратистскими, маргинальными, потому что Восток Украины представляла «Партия регионов», которая Восток Украины предала», – рассказал Лейбин.

«Очень важно для журналиста и разговора правильно положить главный ракурс, что самое главное для нас в разговоре. Для меня в разговоре, на чём я стою, самое главное – это даже не права человека, а люди, их культура, жизнь, их свобода и честь. А без нарушения чести, свободы и жизни жителей ДНР и ЛНР сейчас нельзя их вернуть на Украину. Как и нельзя Крым воткнуть назад. Это будет катастрофа для людей, не для международного права – катастрофа международного права уже произошла. Теперь главное – не допустить катастрофы для людей», – добавил журналист.

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