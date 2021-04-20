Главреда меджлисовской газеты оштрафовали в Крыму

21.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Мировой суд Киевского района Симферополя оштрафовал меджлисовского пропагандиста, члена этой запрещенной в РФ организации и по совместительству главреда газеты «Qırım» Бекира Мамутова на 4 тысячи рублей за публикацию выступления генсека ООН Антониу Гуттериша.

Об этом в своем блоге заявил председатель признанного экстремистским меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чубарова, в публикации Мамутов «слово в слово» процитировал доклад генсека ООН, посвященный Крыму, где упоминался меджлис (как пример «репрессий»), однако не было указано, что данная организация является запрещенной в РФ.

В итоге за нарушение законодательства газетой суд вынес решение о штрафе.