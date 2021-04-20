Подпишись на рассылку
21.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Крым, Россия, русофобия
Просмотров:

Главреда меджлисовской газеты оштрафовали в Крыму


Мировой суд Киевского района Симферополя оштрафовал меджлисовского пропагандиста, члена этой запрещенной в РФ организации и по совместительству главреда газеты «Qırım» Бекира Мамутова на 4 тысячи рублей за публикацию выступления генсека ООН Антониу Гуттериша.

Об этом в своем блоге заявил председатель признанного экстремистским меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Чубарова, в публикации Мамутов «слово в слово» процитировал доклад генсека ООН, посвященный Крыму, где упоминался меджлис (как пример «репрессий»), однако не было указано, что данная организация является запрещенной в РФ.

В итоге за нарушение законодательства газетой суд вынес решение о штрафе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть