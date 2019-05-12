12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, СМИ, Украина
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Главреду украинского телеканала сожгли авто

Главному редактору украинского канала ТВi Владимиру Егорову сегодня, 12 мая, в 4.30 подожгли автомобиль, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

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“Поджог в воскресенье в 4-30. Подло, исподтишка, не по-мужски. Пожарные и полиция свою работу сделали, спасибо, приехали оперативно. Машина восстановлению не подлежит. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал. Машину любил, стала хорошим другом”, – написал он и разместил видео горящего автомобиля.

Как следует из его странички, Егоров поддерживает Петра Порошенко – на заглавном фото размещен стикер с фото Порошенко и цифрой 25 % – таково количество украинцев, проголосовавших за проигравшего гаранта.

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