30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Мнение, Общество, Политика, Украина

Главу британского МИД призвали признаться в инсценировке отравления Скрипаля


Живущий в Гааге политолог и блогер Владимир Корнилов призвал министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона провести пресс-конференцию с признанием в инсценировке отравления двойного агента Сергея Скрипаля, следуя примеру СБУ, признавшейся в инсценировке убийства пропагандиста Аркадия Бабченко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое предложение Корнилов оставил в Твиттере, комментируя пост главы британской дипломатии об убийстве Бабченко.

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“Ну что, теперь очередь Лондона признаваться в инсценировке «отравления» Скрипаля. Лично я уже призвал Бориса Джонсона последовать примеру Украины. Присоединяйтесь”, – написал Корнилов на своей страничке в соцсети.

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