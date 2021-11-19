Главу Фонда госимущества снимают за провал приватизации на Украине

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Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко уходит в отставку.

Об этом он объявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, он уходит по собственному желанию.

«Два года прошло, пора идти дальше. Немного отдохну, а потом займусь другими полезными делами. Отставка – это мое желание», – сказал он.

Дмитрий Сенниченко отрицает наличие каких-либо конфликтов с руководителями Украины и претензий к нему с их стороны. В частности, он уверяет, что причиной отставки не является аукцион по продаже АО «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший завод «Большевик»), в котором победило ООО «Дженерал Коммерс» миллионера Василия Хмельницкого, предложившее за завод лишь на 2% больше стартовой стоимости.

Экономист Александр Охрименко считает, что именно это стало «последней каплей», переполнившей чашу терпения руководства страны.

«К нему были претензии по поводу приватизации. Такие претензии высказывались и раньше, проблема возникла не сейчас. Последний скандал был связан с приватизацией завода «Большевик», но это далеко не единственная претензия.

Во-первых, не выполняется план по приватизации. Во-вторых, приватизация непрозрачная. Было очень много коррупционных скандалов вокруг приватизации. Поскольку он руководитель ФГИ, он должен отвечать за это.

Было несколько случаев, когда предприятия то выставляют на приватизацию, то снимают с неё. Например, тот же Одесский припортовый завод. По плану его давно должны были приватизировать, но на сегодняшний день в результате бесконечных склок и прочее, ничего с места так и не сдвинулось. «Центрэнерго» – то же самое. То есть, были провалены такие известные объекты. Конечно, можно говорить, что виноваты олигархи. Но тогда возникает вопрос – а чем занимается руководитель Фонда госимущества?

Поэтому уже давно ходили слухи, что его скорее всего поменяют. Насколько я понимаю, сейчас просто уже всё дошло до точки кипения. В результате он действительно потерял эту должность.

Конечно, он сам пытается представить, что он сам хотел уйти, говорит, что хотел уйти ещё 2 года назад. Но на самом деле его снимали, пытались снять уже тогда, но это не получалось. Ему удавалось лавировать, что-то где-то обещать, с кем-то договариваться и так далее. Но, насколько я понимаю, на сегодняшний день он разонравился и Зеленскому, и Ермаку, и всем остальным», – заключил экономист.