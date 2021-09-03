Главу Канцелярии по Косово и Метохии сепаратисты снова не пустили в край

03.09.2021 15:05 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Уже в третий раз за этот год сепаратистский режим Приштины отказался пропускать директора Канцелярии по Косово и Метохии при Правительстве Сербии Петра Петковича в край Косово.

Об этом сообщает Beta, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это грубое нарушение соглашения о свободе передвижения и соглашения о визитах официальных лиц, – прокомментировали ситуацию в Канцелярии. – Этот запрет и незаконное поведение Приштины, безусловно, станет темой предстоящих переговоров в Брюсселе, особенно с учетом того, что визит был заявлен должным образом и вовремя в соответствии с соглашением».

Ведомство в своем заявлении по поводу отметило, что это уже третий запрет Петковичу на посещение Косово и Метохии за этот год, что «свидетельствует о нежелании Приштины нормализовать отношения с Белградом».

Петкович планировал посетить несколько предприятий края, через которые Сербия предоставила местным сербам новые рабочие места, а также хотел навестить социально уязвимые семьи и передать им помощь.