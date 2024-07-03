Главу ЛНР Пасечника на Украине заочно приговорили к 12 годам с конфискацией

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Продолжается заочный чемпионат между спецслужбами России и Украины по заочному осуждению, а также вынесению уголовных обвинений и обьявлению в розыск политиков двух стран. После того как в РФ заочно осуждили на 19 лет колонии за фейки о ВС РФ и содействие терроризму бывшего генпрокурора Украины времен Порошенко Виталия Ярему, Киев нанес ответный удар.

СБУ на одиннадцатом году от создания ЛНР внезапно вспомнила о существовании главы этого, теперь уже субьекта РФ Леонида Пасечника. Как сообщили в «Избушке», на основании собранных ими материалов украинский суд заочно приговорил Пасечника к 12 годам тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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Уточняется, что судебное разбирательство в отношении Пасчечника, названного в тексте обвинения “гауляйтером”, проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

Также Пачечник сроком на 13 лет лишен права занимать на Украине должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, учреждениях, предприятиях и организациях независимо от формы собственности.

Главе ЛНР вменяют подписание 24 февраля 2022 года «так называемого договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между ЛНР и РФ. «В дальнейшем Кремль использовал такие решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения на территорию Украины».

Кроме того, Пасечнику выдвинули целый ворох штампованных обвинений с украинского пропагандистского конвейера. Тут и «организация псевдореферендума о присоединении временно оккупированной части территории Луганской области к стране-агрессору». И подписание с Путиным, по итогам этого плебисцита, соглашения о вхождении региона в состав России. И, наконец, организация участия территории в российских выборах в законодательные органы власти.

«Из-за составления назначенных наказаний злоумышленник получил приговор, предусматривающий больший срок заключения, чем предусмотрено в санкциях статей за инкриминируемые преступления», – особо отметили в СБУ.

Срок отбывания наказания «исчисляется с даты фактического задержания фигуранта», – добавили в украинской охранке.

Из смешного. В тексте этого сообщения фамилия Пасечника везде употребляется исключительно с большой буквы, в отличие от слов «Россия», «Кремль» и «Путин». Те пишутся с маленькой.