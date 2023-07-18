Главу Минкульта Крыма отправили матерно браниться в колонию на 10 лет

Любовь Смирнова .  
18.07.2023 17:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская, задержанная в ноябре 2021 года за взятку в 25 миллионов рублей, приговорена к 10 годам колонии общего режима.

Чиновнице предстоит выплатить штраф около 130 миллионов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская, задержанная в ноябре 2021 года за взятку в 25...

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Решение по Новосельской сегодня огласил Замоскворецкий суд Москвы. Следствие длилось полтора года, в течение которых Новосельская подавала апелляцию на смену меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, обещая активно сотрудничать со следствием.

Взятку экс-министр получила за покровительство строительной компании, которая на месте кукольного театра в центре Симферополя начала возводить пятиэтажное здание центра театрального искусства. Курировало стройку ООО «Меандр», которое занималось всеми масштабными реконструкциями по линии Минкульта РФ в период руководства Владимира Мединского.

Помимо долгостроя в историческом центре Симферополя «Меандр» занималось проектом реставрации Митридатских лестниц в Керчи, где вместо оплаченного по счетам мрамора ступени изготовили из крымского известняка, добытого в нелегальном карьере недалеко от городской черты.

Новосельская стала министром культуры Крыма в первом составе правительства под руководством Сергея Аксенова и занимала этот пост вплоть до ареста. На своем посту она запомнилась любовью к откровенным нарядам, дорогим серьгам и матерной бранью в прямом эфире во время совещания под председательством главы Крыма. Под ее руководством прошли капитальные ремонты домов культуры и библиотек в сельских регионах, которые при Украине не получали на это денег, и оснащение музыкальных школ новыми музыкальными инструментами.

Кресло главы Минкульта Крыма после Новосельской заняла ее заместитель Татьяна Манежина. Она пообещала завершить дело предшественницы и достроить детский театральный центр в Симферополе к концу 2024 года.

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