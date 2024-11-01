Главу Минздрава в Раде припёрли к стенке и заставили ответить за МСЭК

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Депутаты Верховной рады потребовали ответа у министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, который за год подготовки законопроекта о реформе МСЭК (медкомиссий) не разглядел коррупционера Татьяну Крупу, оформлявшую за мзду фиктивную инвалидность, в том числе в массовом порядке региональным прокурорам, что привело уже к отставке Генпрокурора.

Отвечать Ляшко пришлось во время часа вопросов правительству на парламентском заседании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Изначально о проблеме он упомянул лишь вскользь, и то, когда ему из зала прямо указали на то, что в его докладе ни разу не прозвучала аббревиатура МСЭК.

«Цифровизация также предотвратит коррупцию и различные злоупотребления, система будет форматировать состав команды врачей по случайному принципу с учетом необходимой специализации. То есть врачи до момента оценивания не будут знать имени пациента, а пациент – имен врачей, которые будут проводить данную оценку. Это исключит возможность предыдущих коррупционных договоренностей, в том числе и таких, о которых стало известно в последнее время», – юлил Ляшко.

Ответ совершенно не устроил парламентариев. Больше всех вспетушился скандально известный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Я волнуюсь за ваше зрение, я не знаю, проверялись ли вы у офтальмолога, может, вам нужно больше, как вы не видели, что происходит в системе МСЭК? Вы сейчас говорите – мы закон еще в 23-м году начали делать, сейчас конец 24-го. Как можно было не видеть ту «крупинку», что там, кошмар, который там происходит», – хамил Гончаренко.

В ответ Ляшко начал переливать из пустого в порожнее, дескать новая реформа – дело непростое, поскольку речь идёт не о вывеске, а о смене целой концепции. Однако, депутатов отговорки категорически не устраивали.

В конце концов, Ляшко сдался и внятно пояснил, что руководитель центрального МСЭК уволен, функция передана институту, который находится в подчинении Минздрава, готовится комплексный «законопроект изменений» и максимальная цифровизация всего процесса, и пообещал изменения с 1 января следующего года.