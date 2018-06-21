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21.06.2018, Москва, Михаил Рябов
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Россия, Экономика, Энергетика

Главу «Роснефти» обвинили в жадности


Российский политолог Константин Калачев подверг критике руководство государственной корпорации «Роснефть», которое, по мнению эксперта, стремится к сохранению сверхприбылей, вследствие чего от роста цен на топливо страдают простые граждане.

«Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил на собрании акционеров компании в Красноярске, что причинами роста цен на бензин в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и увеличение затрат на ее переработку. Господин Сечин не верит, что в РФ низкая инфляция и не хочет сокращать издержки (включая зп и премиальные) в своей компании… Ж – жадность», – пишет Калачев.

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В соответствии с годовым отчетом «Роснефти» за 2017 год менеджеры компании получили 3,9 млрд руб​. Зарплаты при этом составили 643 млн руб., а премии — 1,77 млрд руб. Вознаграждения за участие в работе органов управления — 117 млн руб.

Пенсии в России составляют 10–15 тыс. руб. в месяц.

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